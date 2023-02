(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tutto ha un inizio e una fine, forse anche i: non come coppia ma come fenomeno mediatico. Sanremo ha rotto l'incanto e ora è crisi con il pubblico

Esprimento " Grandissimadopo aver lavorato per la candidatura di Cianfrocca come sintesi ... L'ora del rimpasto Da tempo il coordinatore Damiano Iovino lanciae chiede un rimpasto . ...Con grandeda parte dei ministri azzurri, che avrebbero ricevuto il documento solo mezz'... condannata definitivamente a un anno e 6 mesi per peculato, ha fatto pioveredall'ala ...

Critiche e delusione: è iniziato il viale del tramonto per i Ferragnez ilGiornale.it

Blanco distrugge scenografia e fiori a Sanremo 2023: le critiche e la delusione dei fan sui social Soundsblog

Juventus, Allegri: "Accetto critiche su di me, non sui numeri. Domani out Chiesa" DAZN

«Rabbia e delusione per le parole di Bertoli» Corriere del Ticino

Valencia, il video è un clamoroso autogol: sommersi dalle critiche per aver deluso un piccolo tifoso Corriere dello Sport

Tutto ha un inizio e una fine, forse anche i Ferragnez: non come coppia ma come fenomeno mediatico. Sanremo ha rotto l'incanto e ora è crisi con il pubblico ...La SPAL continua a faticare terribilmente nel trovare una vittoria e tra le righe delle varie testate traspare la delusione per un punto che non cambia una situazione davvero critica, malgrado il terz ...