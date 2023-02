Cristina Scuccia? Tam-tam impazzito a Mediaset: l'ex Suora... (Di lunedì 20 febbraio 2023) Cristina Scuccia, nota a tutti come Suor Cristina, sarà una concorrente dell'Isola dei Famosi, il reality in onda a partire dal 17 aprile su Canale 5. Lo riporta TvBlog. Dopo aver vinto The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax, la ex suor Cristina ha raccontato la sua nuova vita da cameriera in Spagna. E pare che presto tornerà in Italia per prendere parte al programma condotto da Ilary Blasi. Nel cast, stando a quanto trapelato finora, ci saranno anche Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. Tra gli altri possibili naufraghi, ci sarebbero anche alcuni ex gieffini, come Nathaly Caldonazzo, l'attrice Corinne Cléry e Marco Predolin, il quale venne squalificato dalla casa più spiata d'Italia nel 2017 a causa di una bestemmia. Vladimir Luxuria, invece, sarebbe stata confermata come ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023), nota a tutti come Suor, sarà una concorrente dell'Isola dei Famosi, il reality in onda a partire dal 17 aprile su Canale 5. Lo riporta TvBlog. Dopo aver vinto The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax, la ex suorha raccontato la sua nuova vita da cameriera in Spagna. E pare che presto tornerà in Italia per prendere parte al programma condotto da Ilary Blasi. Nel cast, stando a quanto trapelato finora, ci saranno anche Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. Tra gli altri possibili naufraghi, ci sarebbero anche alcuni ex gieffini, come Nathaly Caldonazzo, l'attrice Corinne Cléry e Marco Predolin, il quale venne squalificato dalla casa più spiata d'Italia nel 2017 a causa di una bestemmia. Vladimir Luxuria, invece, sarebbe stata confermata come ...

