Cristina Scuccia | l’ex suora nel cast de L’isola dei famosi | l’indiscrezione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Daa naufraga,sarebbe pronta per approdare sulla spiaggia dedei. È TvBlog a dare l’anteprima, spiegando come la ex Suorsarà neldella nuova edizione del reality in partenza ad aprile su Canale 5. Nei mesi scorsi, ospite a Verissimo,si era presentata senza il velo raccontando di aver lasciato la vita consacrata: “Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me” aveva dichiarato.deisarà il primo reality per, ex vincitrice di ...