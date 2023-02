Cristina Scuccia (ex Suora) concorrente all’Isola dei Famosi 2023? Ultime news sul cast (Di lunedì 20 febbraio 2023) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023) su Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - serpeliademon : RT @trash_italiano: Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione del… - marchettivanes : RT @trash_italiano: Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione del… - vipp_mod : @strange_days_82 il 'divulgatore scientifico' ha finito di incassare con il naso da pinocchio e di giocare a fare i… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Cristina Scuccia, conosciuta ai più quando ancora indossava l’abito monacale e si faceva chiamare Suor Cristina, farà parte de… -