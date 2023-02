Cristina Scuccia e Pamela Camassa nel cast de L’Isola dei Famosi: tutti i nomi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ci saranno anche Cristina Scuccia e Pamela Camassa nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La diciassettesima della storia, l’ottava da quando è passata a Mediaset e la terza condotta da Ilary Blasi. Entrambi i nomi sono stati dati per certi da TvBlog e com’è noto nessuna delle due è al suo primo reality. Cristina Scuccia – prima di abbandonare gli abiti da suora – ha partecipato a The Voice Of Italy e Ballando con le Stelle; mentre Pamela Camassa dopo Miss Italia l’abbiamo vista a La Talpa e ad Amici Celebrities. Chi dava per scontata la presenza dell’ex Suor Cristina fra i vipponi di Alfonso Signorini deve però ricredersi, dato che a spuntarla è stata ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ci saranno ancheneldella nuova edizione dedei. La diciassettesima della storia, l’ottava da quando è passata a Mediaset e la terza condotta da Ilary Blasi. Entrambi isono stati dati per certi da TvBlog e com’è noto nessuna delle due è al suo primo reality.– prima di abbandonare gli abiti da suora – ha partecipato a The Voice Of Italy e Ballando con le Stelle; mentredopo Miss Italia l’abbiamo vista a La Talpa e ad Amici Celebrities. Chi dava per scontata la presenza dell’ex Suorfra i vipponi di Alfonso Signorini deve però ricredersi, dato che a spuntarla è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - infoitcultura : Isola 17, Cristina Scuccia ha lasciato l’abito per la televisione? La segnalazione: “Lei agli amici diceva che…” - IsaeChia : #Isola 17, Cristina Scuccia ha lasciato l’abito per la televisione? La segnalazione: “Lei agli amici diceva che…” - occhio_notizie : Elga e Serena Enardu saranno nel cast dell'Isola dei Famosi 2023? Ecco che, dopo la notizia della presenza di Crist… - Piovegovernolad : Suor Cristina: l'annuncio improvviso è arrivato pochi minuti fa. Fan increduli: da suora diventerà n...… -