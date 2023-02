Cristian Romero ha visto calciare Emerson dopo il gol del Tottenham

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Breaking: Ilè passato ai primi quattro della Premier League domenicaaver battuto il West Ham 2-0 echeha sbloccato la situazione nella partita, il suo compagno di squadraha deciso di prenderlo a calci.non è un marcatore regolare per gli Spurs con il suo gol contro gli Hammers che è solo il suo terzo per il club. Il momento è stato importante per il brasiliano e il suo compagno di squadra argentino ha voluto condividere il momento con il terzino destro.ha deciso di espellere il difensore durante i festeggiamenti, il che è insolito ma non proprio quando si tratta del difensore centrale. Ai Mondiali,è statoEmi ...