Criscitiello | “Napoli | lo Scudetto della meritocrazia Massimo Troisi che ti perdi”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Micheleritiene che ilsta vincendo loe chiama in causaIlnon si ferma più. Nel suo editoriale per Sportitalia.com, Michelecommenta la Serie A ed il grande rendimento degli azzurri: “Peccato che non ci siano più Sandra e Raimondo. Che barba, che noia. Colpa di Luciano…E peccato che non ci sia più neanche il grande. Da tifoso delsi perderà uno spettacolo unico, uno di quelli che solo lui sapeva fare. A Reggio Emilia, almeno io, ho avuto una sensazione. Che la festa disia iniziata venerdì sera. E conoscendo, giustamente, continuerà ...