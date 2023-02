“Credo di essere Maddie McCann. Aiutatemi, voglio fare il test del DNA”, poi pubblica delle foto che attesterebbero la somiglianza (Di lunedì 20 febbraio 2023) Julia, una ragazza che vive in Polonia, ha creato un account su Instagram dove afferma di essere Madeleine McCann. Sì, proprio la bambina britannica – conosciuta con il soprannome di Maddie – scomparsa il 3 maggio del 2007 a Praia Da Luz (Portogallo) quando aveva quasi 4 anni e si trovava con la famiglia in vacanza. In quell’occasione la bimba dormiva con i fratelli nel residence, in una stanza al pianterreno, mentre i genitori stavano cenando con degli amici in un ristorante a circa 120 metri di distanza, andandola a controllare di tanto in tanto. Poi, il dramma. E da quel momento si sono perse le sue tracce, nonostante le indagini e l’allarme diffuso dalla Interpol. Stando a quanto riportato anche dal Mirror, la donna che afferma di essere Maddie ha 21 anni ma ritiene che la sua età sui documenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Julia, una ragazza che vive in Polonia, ha creato un account su Instagram dove afferma diMadeleine. Sì, proprio la bambina britannica – conosciuta con il soprannome di– scomparsa il 3 maggio del 2007 a Praia Da Luz (Portogallo) quando aveva quasi 4 anni e si trovava con la famiglia in vacanza. In quell’occasione la bimba dormiva con i fratelli nel residence, in una stanza al pianterreno, mentre i genitori stavano cenando con degli amici in un ristorante a circa 120 metri di distanza, andandola a controllare di tanto in tanto. Poi, il dramma. E da quel momento si sono perse le sue tracce, nonostante le indagini e l’allarme diffuso dalla Interpol. Stando a quanto riportato anche dal Mirror, la donna che afferma diha 21 anni ma ritiene che la sua età sui documenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento...SusannaCeccardi : Il New York Times ha denunciato Von Der Leyen per i messaggi intercorsi tra lei e l’Amministratore Delegato di Pfiz… - elio_vito : ??World Grand Prix 2017 ??Mondiale 2018 ??Europeo 2019 ??Europeo 2021 migliore giocatrice ??Nations League 2022… - gfvip2023 : RT @O_GFVIP: @donnalisi29 comprensione dei fatti che vi circondano pari a zero proprio ?? ?? Urla o no,nn cambia un cazzo,è entrato con tono… - davidin0zz : @GiorgiaMeloni @GiorgiaMeloni che il superbonus lasciasse alla criminalità organizzata enormi margini di manovra cr… - Adenesina22 : RT @Giusepp11833593: @lov_byron In un certo senso c’è stima. Ora, parliamo di 100 anni fa, sono cambiate tante cose e chissà come si evolve… - Credo essere