Covid, vaccinazione riduce infarti e ictus tra chi si infetta: maxi studio (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – La vaccinazione anti-Covid è associata a un minor numero di infarti, ictus e altri problemi cardiovascolari tra i contagiati da Sars-CoV-2. E' quanto emerge da un maxi studio condotto negli Usa dai ricercatori della Icahn School of Medicine at Mount Sinai, analizzando il set più ampio di informazioni in materia: dati relativi a più di 1,9 milioni di pazienti, oltre 200mila dei quali hanno ricevuto vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna o il vaccino a vettore virale di Johnson & Johnson. Il lavoro, in parte sostenuto dai National Institutes of Health (Nih), sarà presentato a New Orleans durante la sessione scientifica annuale dell'American College of Cardiology – Congresso mondiale di cardiologia della World Heart Federation.

