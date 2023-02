Covid | le news Giornata nazionale del personale sanitario e socio-sanitario LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Si celebra oggi, 20 febbraio, ladelassistenziale e del volontariato. Una data simbolica in ricordo del giorno in cui a Codogno venne scoperto il paziente uno. Tre anni esatti da allora, alla Pontificia Università San Tommaso D'Aquino a Roma la cerimonia che ha come slogan: "Insieme per garantire la salute di tutti"