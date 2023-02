Covid, le news. Gimbe: contagi ancora in discesa del 8,3%, giù ricoveri e intensive. LIVE (Di lunedì 20 febbraio 2023) Continuano a scendere, negli ultimi sette giorni, i contagi Covid (-8,3%). In calo anche i ricoveri ordinari (-7,5%) e le terapie intensive (-5,5%), ma aumentano nuovamente i decessi (+7,2%). Lo indica il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 10-16 febbraio. Il 20 febbraio è la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Una data simbolica in ricordo del giorno in cui a Codogno venne scoperto il paziente uno Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 febbraio 2023) Continuano a scendere, negli ultimi sette giorni, i(-8,3%). In calo anche iordinari (-7,5%) e le terapie(-5,5%), ma aumentano nuovamente i decessi (+7,2%). Lo indica il monitoraggio indipendente della Fondazionenella settimana 10-16 febbraio. Il 20 febbraio è la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Una data simbolica in ricordo del giorno in cui a Codogno venne scoperto il paziente uno

