Covid Italia, il report: morti ancora in aumento, su del 7,2% (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) - Sono ancora in aumento i morti Covid in Italia, con una crescita del 7,2% in sette giorni. Lo indica il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sui dati rilevati nella settimana 10-16 febbraio. Nel periodo analizzato sono state 279 le morti, con una media di 43 al giorno rispetto ai 40 della settimana precedente. Continuano intanto a scendere, sempre negli ultimi sette giorni, i contagi Covid (-8,3%). In calo anche i ricoveri ordinari (-7,5%) e le terapie intensive (-5,5%), ma aumentano nuovamente i decessi (+7,2%). "Seppur ampiamente sottostimati - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - i nuovi casi settimanali si confermano in ulteriore calo: da quasi 31 mila nella settimana precedente scendono a ...

