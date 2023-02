Covid in Toscana | morta 1 donna a Pisa | oggi 20 febbraio 65 i contagi E 150 i ricoverati 7 in terapia intensiva

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Un decesso per Coronavirus,202023, in. Si tratta di unadi 90 anni. Sono 65 i nuovi casi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 32 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 33 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

Sono 65 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 32 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 33 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...Sono 65 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 32 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 33 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...

Covid in Toscana: nuovi contagi, decessi e ricoveri nel bollettino del 19 febbraio LA NAZIONE

Coronavirus in Toscana: il bollettino del 20 febbraio PisaToday

Covid, morti ancora 3 toscani, 196 nuovi contagi Toscana Media News

Covid in Toscana, i nuovi contagi sono a quota 200. Calano i ricoveri LA NAZIONE

Covid oggi Toscana, 254 contagi e 3 morti: bollettino 18 febbraio Adnkronos

Insieme per garantire la salute di tutti': è questo lo slogan scelto per la terza edizione della giornata, istituita in ricordo di chi ha pagato il prezzo più alto dell'emergenza Covid e per onorare ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...