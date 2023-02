Covid: 500 decessi tra sanitari, a Roma Giornata nazionale personale Ssn (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) - Al via a Roma la terza Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato, nell'Aula magna della Pontificia Università San Tommaso D'Aquino. Evento promosso dalle Federazioni e dai Consigli nazionali degli Ordini delle professioni socio sanitarie: medici e odontoiatri, infermieri, farmacisti, medici veterinari, tecnici sanitari e professionisti della riabilitazione e prevenzione, ostetriche, chimici e fisici, fisioterapisti, psicologi, biologi, assistenti sociali. Durante la pandemia sono stati 500 i decessi tra i professionisti sociosanitari, la Giornata è dedicata a loro. Ospiti il ministro della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023), 20 feb. (Adnkronos Salute) - Al via ala terzadelo, socio-o, socio-assistenziale e del volontariato, nell'Aula magna della Pontificia Università San Tommaso D'Aquino. Evento promosso dalle Federazioni e dai Consigli nazionali degli Ordini delle professioni socioe: medici e odontoiatri, infermieri, farmacisti, medici veterinari, tecnicie professionisti della riabilitazione e prevenzione, ostetriche, chimici e fisici, fisioterapisti, psicologi, biologi, assistenti sociali. Durante la pandemia sono stati 500 itra i professionisti socio, laè dedicata a loro. Ospiti il ministro della ...

