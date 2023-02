Coverciano | oggi lezione del CT campione del Mondo Scaloni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Lionel, CT della nazionale argentinadelin Qatar, terrà unaQuella disarà una giornata importante in quel di. Si terrà infatti la 31/a edizione della Panchina d’Oro maschile e femminile per la Serie A. Tra gli invitati c’è anche Lionel, ex giocatore di Lazio ed Atalanta e CTdelcon la nazionale argentina in Qatar. Il tecnico terrà unanel Centro Tecnico Federale a tutti gli aspiranti allenatori italiani presenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.