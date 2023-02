Costacurta | «Il Napoli è la squadra più forte d’Europa»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Billy, ex difensore, ha parlato della stagione delnel campionato di Serie A e in Champions League Billy, ex difensore, ha parlato della stagione dela Il Mattino. PAROLE – «Ilè la piùin Europa. Sogno una finale Champions italiana. Non vorrei che possa passare come una sciocchezza, ma per approccio e atteggiamento ilè la piùin Europa. Per ilsogno una finale spettacolare con il Psg, perché così entri proprio in una dimensione diversa della storia. Ma ammetto che mi piacerebbe anche una bella finale tutta italiana». L'articolo proviene da Calcio News 24.