(Di lunedì 20 febbraio 2023) Durissima replica di Billy, ex bandiera del Milan e oggi commentatore di Sky, a Massimiliano. Il tecnico della Juventus, dopo il pari in Champions League con il Nantes, aveva ...

Durissima replica di Billy, ex bandiera del Milan e oggi commentatore di Sky, a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, dopo il pari in Champions League con il Nantes, aveva reagito in maniera scomposta a ...... ecco il party con Giorgia Palmas BACI E COCCOLE Martina Colombari e Billyaffiatati e ... TottiMentre Ilary Blasi appare sempre più felice con Bastian Muller, gira voce che Francesco ...

Costacurta, furioso attacco in diretta tv ad Allegri: "Le cazzate le dice lui" Corriere dello Sport

Costacurta: 'Maldini non ha il segreto, vi rendete conto di quello che ... Calciomercato.com

Costacurta: «Juve guarita No, in passato mi ha fregato» Juventus News 24

Sanremo, caso Zelensky. Proteste da Vauro a Moni Ovadia. Previsto un corteo al Festival Corriere della Sera