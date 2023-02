Costacurta contro Allegri | «È lui a dire cazzate | deve controllarsi di più»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La polemica tra l’allenatore della Juventus, Massimiliano, e il salotto Sky non si placa. Dopo l’aggressione a De Grandis da parte del tecnico bianconero, a sparareè stato Alessandro. Ieri sera, quandonon era in collegamento, l’ex difensore del Milan ha parlato di lui. «A me non piace come gioca la Juve, ma credo abbia un grande allenatore. A parte l’episodio dell’altro giorno, perché noi ci siamo passati sopra, ma lele ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. E quindi c’è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la parte fondamentale. E quindi se c’è qualcuno che ha detto le, ripeto, è stato lui. Su questo non possiamo passarci sopra. Scusate, ma ci sono rimasto ...