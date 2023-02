«Cospito libero | esercito al 41 bis» | il carro che sfila al Carnevale di Pordenone in solidarietà con l’anarchico

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Si sono registrati momenti di tensione durante lata delieri a Maniago (). Qualcuno ha allestito uncon riferimenti alla liberazione delAlfredo, in carcere al 41-bis con la scritta: «al 41 bis». Sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno fatto uscire dal corteo il carretto. Sull’episodio è intervenuto via social Emanuele Loperfido (Fratelli d’Italia). «Vergognoso – ha scritto – quanto vistore oggi in una storica manifestazione delse. Lo Stato e i suoi uomini vanno rispettati, senza provocazioni e strumentalizzazioni». Leggi anche: Caso, la difesa di Delmastro ...

Carnevale si, ma non troppo a M aniago dove nelle giornata di ieri è spuntato il carro con '' . Da quanto si apprende ed è stato documentato con numerose foto nel centro del paese la sfilata di alcune maschere che 'prendono le parti' dell'anarchico protagonista dello sfiancate ..." sono stati fatti uscire dal corteo allegorico. Le maschere erano precedute da un finto carro armato con cannone annodato, che si riferiva all'incidente di anni fa in cui da un carro ...

Maniago (Pordenone), "Cospito libero" al Carnevale: intervengono i carabinieri TGCOM

Militare in gabbia e Cospito libero, la parodia di un carro fa scattare l'intervento dei carabinieri al Carnev ilgazzettino.it

A Carnevale Maniago anche 'Cospito libero', maschere fermate - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il militare in Gabbia e Cospito libero, il carro al Carnevale di Maniago "fermato" dai Carabinieri RaiNews

Fermato al carnevale di Maniago un carro con la scritta "Cospito libero" RaiNews

Oggi inizia settimana decisiva per la vicenda giudiziaria di Alfredo Cospito. L’anarchico è in sciopero della fame da oltre 110 giorni per protestare contro il 41 bis disposto nei suoi confronti per q ...Carnevale ma non troppo a Maniago: spunta il carro con "Cospito libero": satira con il carro che centrò il pollaio e cattivo gusto con lo slogan ...