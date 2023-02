Cosenza | brutto infortunio per Zarate | il comunicato e il gesto di riconoscenza del club

(Di lunedì 20 febbraio 2023)per Mauro, l’attaccante deldovrà stare lontano per diverso tempo ma la società ha fatto un beldiper Mauro, l’attaccante deldovrà stare lontano per diverso tempo ma la società ha fatto un beldi. La nota delcalabrese: «La SocietàCalcio informa che, nel corso della partita di ieri, il calciatore Mauro Zàrate ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore). Nelle prossime ...

L'ex Inter era sbarcato in Calabria perché voleva tornare a giocare in Italia aveva scelto il club rossoblù ma si è fatto male ...Brutta notizia per Mauro Zarate. L'argentino in forza al Cosenza, nella gara di ieri contro il Sudtirol, ha subito una distorsione al ginocchio. La stagione dell'ex Fiorentina in Serie B, purtroppo, è ...