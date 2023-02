Cosa significa se il gotha della sinistra applaude il governo. Scrive Cangini (Di lunedì 20 febbraio 2023) Difficile dire se si tratti di un’inedita trasposizione sul piano politico di quel meccanismo psicologico noto come sindrome di Stoccolma, di semplice onestà intellettuale o di una crescente preoccupazione per il destino della fragile Italia stretta tra Francia e Germania. Fatto sta che a sinistra si continuano ad alzare alte sponde in favore di Giorgia Meloni e del suo governo. In principio furono Stefano Bonaccini (“la Meloni è capace”) e Walter Veltroni (“la Meloni è determinata”). Ma si trattava di giudizi generici. Domenica, sul Messaggero, Romano Prodi ha invece unito la propria voce a quella dei ministri in carica sostenendo due tesi forti. La prima: non è affatto detto che, complessivamente, il passaggio all’elettrico sia la scelta migliore per l’ambiente. La seconda: l’accelerazione imposta dal Parlamento europeo al passaggio ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 febbraio 2023) Difficile dire se si tratti di un’inedita trasposizione sul piano politico di quel meccanismo psicologico noto come sindrome di Stoccolma, di semplice onestà intellettuale o di una crescente preoccupazione per il destinofragile Italia stretta tra Francia e Germania. Fatto sta che asi continuano ad alzare alte sponde in favore di Giorgia Meloni e del suo. In principio furono Stefano Bonaccini (“la Meloni è capace”) e Walter Veltroni (“la Meloni è determinata”). Ma si trattava di giudizi generici. Domenica, sul Messaggero, Romano Prodi ha invece unito la propria voce a quella dei ministri in carica sostenendo due tesi forti. La prima: non è affatto detto che, complessivamente, il passaggio all’elettrico sia la scelta migliore per l’ambiente. La seconda: l’accelerazione imposta dal Parlamento europeo al passaggio ...

