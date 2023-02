Cosa gli esce dal naso Grignani dalla Venier | scatta l' allarme | Guarda

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Preoccupazione ieri a Domenica In: Gianlucaè stato ospite di Maraper parlare della sua esperienza al Festival di Sanremo e del brano portato in gara. Mentre il cantante parlava in studio, da casa molti telespettatori si sono accorti di una strana macchia rossa alla base del suo. Qualcuno si è anche preoccupato e ha pensato, come si legge sui social, che potesse trattarsi di sangue.ndo bene però sembra più un graffio. “Sono molto felice di essere qui. Io e te poi ci conosciamo da tanti anni. Sono venuto qui da te a promuovere anche uno dei miei primi album - ha detto l'artista alla-. Se ho dormito bene? Nì, io non dormo molto, sono un po' nottambulo. A volte capita che non dormo nemmeno. Su tre giorni ne dormo uno e mezzo. Ho lo studio in casa e ...

prevede il modello consapevole ideato per Artknit Studios Il modello consapevole di Artknit ... che ha lo scopo di far tornare i capi Artknit come nuovi per ridurresprechi e prolungarne il ...... quello che sappiamo finora " Password condivise, profili e prezzi: proviamo a fare chiarezza suvuole fare Netflix I reportage,sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina ...

Zelensky: "Berlusconi Cosa gli mando", un regalo clamoroso Liberoquotidiano.it

La confessione di Renato Zero su Marco Travaglio: cosa gli ha chiesto Il Tempo

Superenalotto, vincita a Villafranca.Vincitore telefona al tabaccaio: ecco cosa gli ha detto ilgazzettino.it

Sinner supera Bertolucci. Ecco cosa gli manca Sportitalia

Rami Malek si racconta a GQ, dai vecchi (e i nuovi) film a quel super potere GQ Italia

Scopri vincitori e sconfitti degli Oscar inglesi. Soprattutto, perché i Bafta 2023 sono importanti in vista degli Oscar hollywoodiani ...Caso Angela Celentano, attesi i risultati del Dna: dall’attività di comparazione in corso, il cui esito è atteso già per oggi o domani (martedì 21), il ...