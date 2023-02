“Cosa fa sempre a Donnamaria”. GF Vip 7, Tavassi scopre tutto su Antonella e sgancia la bomba (Di lunedì 20 febbraio 2023) C’è grande attesa per la nuova puntata in diretta del GF Vip 7 del 20 febbraio. Ma ci sono già premesse interessanti con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi protagonisti di situazioni, destinate a sconvolgere l’appuntamento con Alfonso Signorini. Entrando subito nello specifico, è stato il fratello di Guendalina a rivelare qualCosa di clamoroso sul conto della giovane, che ancora non sa niente di queste parole dette alle sue spalle. E quando lo verrà a sapere, ne succederanno davvero delle belle. Nella casa del GF Vip 7 c’è chi si è stancato degli atteggiamenti di Antonella Fiordelisi, primo fra tutti Edoardo Tavassi, che ha deciso di non restare zitto di fronte ad una strategia della vippona. Quest’ultima, infatti, secondo l’accusa del compagno di avventura, starebbe anche utilizzando in un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) C’è grande attesa per la nuova puntata in diretta del GF Vip 7 del 20 febbraio. Ma ci sono già premesse interessanti conFiordelisi ed Edoardoprotagonisti di situazioni, destinate a sconvolgere l’appuntamento con Alfonso Signorini. Entrando subito nello specifico, è stato il fratello di Guendalina a rivelare qualdi clamoroso sul conto della giovane, che ancora non sa niente di queste parole dette alle sue spalle. E quando lo verrà a sapere, ne succederanno davvero delle belle. Nella casa del GF Vip 7 c’è chi si è stancato degli atteggiamenti diFiordelisi, primo fra tutti Edoardo, che ha deciso di non restare zitto di fronte ad una strategia della vippona. Quest’ultima, infatti, secondo l’accusa del compagno di avventura, starebbe anche utilizzando in un ...

