Cosa è il Wifi 7 | quando arriva e cosa cambia per chi lo userà

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Gli utenti di tecnologia di tutto il mondo si apprestano ad accogliere una nuova grande innovazione. Secondo quanto trapelato, il 2024 sarà l’anno in cui verrà introdotto il nuovo standard di connessione7, con tante interessanti novità che garantiranno velocità e affidabilità mai raggiunti fino ad ora. Come funziona il6 Il Wi-Fi 6 conosciuto anche come IEEE 802.11ax o “Wi-Fi ad alta efficienza”, è attualmente lo standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) per reti locali senza fili di più recente introduzione. Dual band, così come il suo predecessore Wi-Fi 5, adopera lo spettro di frequenze dei 2,4 GHz, assieme all’802.11a che ha una banda di 5,4 GHz.nel7, pur non essendo ancora considerato uno standard poiché ...