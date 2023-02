Cosa accadrà a nickname e nomi d’arte con la nuova spunta blu di Instagram?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’annuncio è di quelli che spariglia le carte sul tavolo e arriva direttamente da Menlo Park, dalla viva voce di Mark Zuckerberg: sue Facebook sta per arrivare (con la fase di test che sta iniziando, in modo graduale, tra Australia eZelanda) Meta Verified, il sistema di verifica di un profilo-account per poter avere la cosiddetta “blu”. A differenza di quel che accade ancora oggi nel resto del mondo, i profili che vogliono avere quella sorta di “attestato” (un vero e proprio badge digitale) dovranno versare una quota mensile – sotto forma di abbonamento – che consentirà loro di avere diverse agevolazioni e privilegi, a partire dal supporto da parte dei team che gestiscono le due piattaforme social, passando per una maggiore visibilità concessa ai post (foto e video) pubblicati, fino ad arrivare ad alcune ...