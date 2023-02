Corso ISSMI | Premio Davide De Luca giunto alla quarta edizione

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è tenuta questo pomeriggio, presso la suggestiva sede del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) di Roma, la consegna delDe" rivolto ai frequentatori del. In ...

Si è tenuta questo pomeriggio, presso la suggestiva sede del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) di Roma, la consegna del Premio "Davide De Luca" rivolto ai frequentatori del. In particolare, il riconoscimento è stato conferito al Ten. Col. Marco Trentadue, come frequentatore più meritevole del 24°Superiore di Stato Maggiore Interforze. L'Associazione è ...Neldella cerimonia che si è tenuta a carattere interno presso la caserma Damiano Chiesa di Savona, il Comandante Provinciale - Col. t.Giovanni Palma - ha consegnato alcune ricompense di ...

