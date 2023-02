Corruzione in Procura, Camilla Marianera e il contratto con il Comune di Roma da 48mila euro l’anno (Di lunedì 20 febbraio 2023) È accusata di Corruzione. Camilla Marianera, praticante avvocato, è finita in manette insieme al suo compagno Jacopo De Vivo, in quanto gli investigatori ritengono che i due sfruttando una ‘talpa’ all’interno della Procura acquisivano informazioni che poi si ‘vendevano’ agli indagati. Una compravendita, al momento presunta, di notizie di indagine al prezzo di 300 euro l’una. Il contratto di Marianera con l’assessorato alle Pari Opportunità Ma la praticante avvocato aveva anche un contratto con l’assessorato alle Pari Opportunità , guidato da Monica Lucarelli, che le consentivano di ottenere 48mila euro l’anno. E non solo… Visto che proprio all’interno dell’assessorato aveva la possibilità di visionare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023) È accusata di, praticante avvocato, è finita in manette insieme al suo compagno Jacopo De Vivo, in quanto gli investigatori ritengono che i due sfruttando una ‘talpa’ all’interno dellaacquisivano informazioni che poi si ‘vendevano’ agli indagati. Una compravendita, al momento presunta, di notizie di indagine al prezzo di 300l’una. Ildicon l’assessorato alle Pari Opportunità Ma la praticante avvocato aveva anche uncon l’assessorato alle Pari Opportunità , guidato da Monica Lucarelli, che le consentivano di ottenere. E non solo… Visto che proprio all’interno dell’assessorato aveva la possibilità di visionare ...

