Corriere dello Sport – “La Juve lo aveva venduto a gennaio, poi…” (Di lunedì 20 febbraio 2023) 2023-02-20 17:50:08 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: “Dusan Vlahovic è nel mirino del Real Madrid”. A rivelarlo è il quotidiano Sportivo AS, che ha svelato un clamoroso retroscena: “Come appreso da fonti direttamente coinvolte nelle trattative, la Juventus ha negoziato la cessione di Vlahovic con una squadra di vertice della Premier League, presumibilmente lo United, nell’ultimo mercato invernale. Il prezzo richiesto era in un range che andava dai 100 ai 120 milioni di euro. Quando la trattativa stava per concludersi e il trasferimento perfezionato, l’agente dell’attaccante ha bloccato tutto“. Guarda la gallery Le nazioni più prolifiche in Serie A: la speciale classifica. Quante sorprese! Vlahovic, più di una semplice alternativa a Mbappé o Haaland per il ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 febbraio 2023) 2023-02-20 17:50:08 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: “Dusan Vlahovic è nel mirino del Real Madrid”. A rivelarlo è il quotidianoivo AS, che ha svelato un clamoroso retroscena: “Come appreso da fonti direttamente coinvolte nelle trattative, lantus ha negoziato la cessione di Vlahovic con una squadra di vertice della Premier League, presumibilmente lo United, nell’ultimo mercato invernale. Il prezzo richiesto era in un range che andava dai 100 ai 120 milioni di euro. Quando la trattativa stava per concludersi e il trasferimento perfezionato, l’agente dell’attaccante ha bloccato tutto“. Guarda la gallery Le nazioni più prolifiche in Serie A: la speciale classifica. Quante sorprese! Vlahovic, più di una semplice alternativa a Mbappé o Haaland per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Napoli, siparietto tra Giuntoli e un tifoso: ecco il botta e risposta sullo Scudetto #Napoli #ForzaNapoliSempre… - ItalianSerieA : New post: Front Pages, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, and Tutto Sport, Monday 20 February 2023 - NapoliAddict : Glasner lancia un appello ai tifosi del Napoli. Saranno in migliaia a Francoforte VIDEO #Napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliAddict : Napoli, Spalletti show: chiede il pallone e inizia a palleggiare #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corriere… - StefanoPaglia20 : @AlexMuccini Non è un caso se il Corriere dello sport è usato al bagno come lassativo -