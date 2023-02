Corea del Nord, nuovi test balistici. Domani riunione d'urgenza del Consiglio sicurezza (Di lunedì 20 febbraio 2023) Forte condanna da parte delle Nazioni Unite per i nuovi lanci di missili balistici da parte della Corea del Nord. L'Onu Domani riunirà il Consiglio di sicurezza. Pyongyang ha informato di aver testato ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Forte condanna da parte delle Nazioni Unite per ilanci di missilida parte delladel. L'Onuriunirà ildi. Pyongyang ha informato di averato ...

