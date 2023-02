Corea del Nord lancia due missili | alta tensione con gli Usa

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “Ladelha sparato un missile balistico non specificato verso il mare Orientale.” Seguito, dopo poche ore, da un secondo. È quanto annuncia il capo di stato maggiore delladel Sud. Lo Stato guidato dal dittatore Kim Jong-Un hato idopo le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti edel L'articolo proviene da Inews24.it.

Primanuovo lancio da parte di Pyongyang il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres aveva condannato il lanciomissile balistico intercontinentale da parte della...... con gli avvertimentiSegretario di Stato Usa Antony Blinken contro l'invio di armi e munizioni a Mosca da parte della Cina, e riguardanti laNord che ha lanciato due nuovi missili ...

La Corea del Nord lancia altri missili e minacce - Ultima Ora Agenzia ANSA

La Corea del Nord lancia due missili balistici: "Colpa degli Usa se il Pacifico diventerà un poligono di tiro" TGCOM

La Corea del Nord lancia altri missili e minacce Agenzia ANSA

Corea del Nord, nuovo lancio di missili balistici. La condanna dell'Onu Sky Tg24

Corea del Nord lancia due missili balistici, tensione con gli Stati Uniti. La sfida della sorella di Kim. L'On ilmessaggero.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Pyongyang ha annunciato di aver lanciato in queste ore due missili che, secondo quanto dichiara la stessa Corea del Nord, sarebbero capaci di “un attacco nucleare tattico” in grado di distruggere le b ...