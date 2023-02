Controllati | le caz*** le dici tu | Costacurta fa a pezzi Allegri in diretta tv

(Di lunedì 20 febbraio 2023) "A me non piace come la Juve gioca ed è colpa dell'allenatore, anche se l'allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova. Credo comunque che la Juve abbia un grande allenatore”. Dice così Billy, riprendendo lo sfogo di Massimilianogiovedì dopo il polemicissimo pari contro il Nantes. Il tecnico bianconero non ha digerito allora il riferimento da parte di Stefano De Grandis, volto noto dell'emittente satellitare, alle vittorie di misura e all'ormai famoso "corto muso". Una situazione che è ha fatto discutere e che è tornata d'attualità anche domenica sera, quando l'ex difensore del Milan ha ripreso di nuovo il toscano.su: “Si controlli di più, ma i risultati li porta spesso a casa” Detto quello che ha detto, però, con grande schiettezza ...

Max Allegri massacrato da Costacurta: "Controllati, dici cazz***" Liberoquotidiano.it

Uguaglianza di genere nel CAI - GognaBlog

Fedez batte il Codacons: "Col ca*** che vi pago!" TGCOM

Ronaldo contro Fernando Santos: "Hai una caz.. di fretta di sostituirmi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Caressa ammette l'errore: "Gol Roma Non c'ho capito un ca**o ... Goalist

Allegri, diventato ieri nonno a 55 anni di Filippo, ogni tanto sbotta. E non le manda a dire, anzi Allegri, diventato ieri nonno a 55 anni di Filippo, ogni tanto sbotta. E non le manda a dire, anzi. S ...Lo stesso vice ministro in una intervista rilasciata a Repubblica aveva spiegato che questo travestimento non aveva alcun fine politico: “Mi conciarono così, sa come va in quei casi, uno perde il ...