(Di lunedì 20 febbraio 2023) I ministri Ue frenano sulle accuse del segretario di Stato Blinken, secondo cui Pechino fornirà armi a Mosca. Borrell: “Wang Yi mi ha assicurato che non lo fa e non lo farà”. Ma dietro questa sicumera c'è una ragione più economica: mettere a rischio i rapporti commerciali con la Cina fa paura, soprattutto alla Germania

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il capolavoro di Putin: pensava di prendere Kyiv in pochi giorni, invece è riuscito a unire l’Occidente contro l’in… - ladyonorato : Avanti a fomentare rivolte contro governi sgraditi. Dopo l’Ucraina, ora tocca alla Bielorussia. L’UE accende micce… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente Joe Biden ha dichiarato che questa settimana gli Stati Uniti annunceranno ulteriori sanzion… - nunziarusso4 : @silvestronevoso @Mysterytrains @GianluigiFuturo magari sarebbe stato più giusto onorare in presenza della figlia… - odalysio : RT @valy_s: #Biden a #Kiev da #Zelensky esalta L’Unità di Occidente e NATO contro #Putin: “pensava di poterci sconfiggere”, “pensava di pot… -

"La visita di Biden a Kiev è una chiara dimostrazione della nostra unità transatlantica e della nostra determinazione a continuare a sostenere l'Ucraina insieme", dice Josep Borrell al termine della ...Si dice cioè che la reazionela Russia è sproporzionata e che alla fine chi ci rimette è il ... Anche il Patriarca Kirill si è isolato con le sue posizioni a favore del Presidentee della ...

Contro Putin sì, contro Xi meglio di no. L'Europa non dà a Biden la risposta attesa L'HuffPost

La furia della Russia contro Biden: «È come Hitler, ora Putin laverà questa onta» Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, Biden da Zelensky a sorpresa. "Kiev ha catturato il mio cuore" LIVE Sky Tg24

Biden a Kiev incontra Zelensky: "Fermo e instancabile impegno per l'Ucraina" - Tass: Capo della diplomazia cinese Wang Yi a Mosca domani - Tass: Capo della diplomazia cinese Wang Yi a Mosca domani RaiNews

Putin contro l'Europa. Una guerra cominciata tanti anni fa Panorama

I ministri Ue frenano sulle accuse del segretario di Stato Blinken, secondo cui Pechino fornirà armi a Mosca. Borrell: “Wang Yi mi ha assicurato che non lo fa ...AGI - Vladimir Putin ha provato in dodici mesi a sfruttare le divisioni ... e l'aver denunciato pubblicamente la Russia per "crimini contro l'umanità", prima con la vicepresidente Kamala Harris e poi ...