Consumi, bere e mangiare fuori casa è “fondamentale” per gli italiani (Di lunedì 20 febbraio 2023) RIMINI (ITALPRESS) – Presentato alla Fiera di Rimini il Secondo Rapporto Italgrob-Censis dal titolo ‘Nuove sfide per la distribuzione: Horeca e il fuori casa. Una più alta qualità della vita per una società più sostenibilè. Italgrob è la Federazione Italiana dei Distributori Horeca, unica associazione nazionale di riferimento per il settore della distribuzione nel canale Horeca – acronimo di Hotel, Restaurant e Cafè – che comprende tutto il circuito dei Consumi “fuori casa”. In un periodo segnato dal moltiplicarsi delle emergenze e dal primato della sostenibilità, che hanno modificato radicalmente la vita degli italiani, la relazionalità sociale acquisisce ancora più valore. In questo senso, è fondamentale il contributo della Distribuzione Horeca e della molteplicità ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) RIMINI (ITALPRESS) – Presentato alla Fiera di Rimini il Secondo Rapporto Italgrob-Censis dal titolo ‘Nuove sfide per la distribuzione: Horeca e il. Una più alta qualità della vita per una società più sostenibilè. Italgrob è la Federazione Italiana dei Distributori Horeca, unica associazione nazionale di riferimento per il settore della distribuzione nel canale Horeca – acronimo di Hotel, Restaurant e Cafè – che comprende tutto il circuito dei”. In un periodo segnato dal moltiplicarsi delle emergenze e dal primato della sostenibilità, che hanno modificato radicalmente la vita degli, la relazionalità sociale acquisisce ancora più valore. In questo senso, èil contributo della Distribuzione Horeca e della molteplicità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : Consumi, bere e mangiare fuori casa è “fondamentale” per gli italianiRIMINI (ITALPRESS) - Presentato alla Fiera di… - IlModeratoreWeb : Consumi, bere e mangiare fuori casa è “fondamentale” per gli italiani - - nestquotidiano : Consumi, bere e mangiare fuori casa è “fondamentale” per gli italiani - Italpress : Consumi, bere e mangiare fuori casa è “fondamentale” per gli italiani - vivereitalia : Consumi, bere e mangiare fuori casa è 'fondamentale' per gli italiani -