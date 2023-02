Conservatorio di Lucca | Concorso per 1 Direttore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ildi Musica Luigi Boccherini diha Bandito una Pubblica Selezione per 1, in categoria EP2. La Figura Professionale idonea sarà assunta con contratto a tempo indeterminato. Se sei une ti piace il tuo ruolo, questa offerta ti appassionerà ancora di più. Lavorare nel settore contabile é sicuramente interessante, ma farlo presso ildisarà un’avventura unica, a tempo indeterminato. Per partecipare alé richiesta esperienza pregressa nella mansione amministrativa, titolo di studio accademico ad indirizzo economico o giuridico, conoscenza delle norme che regolano gli Enti artistici e musicali, piena padronanza della materia ...