Conferenza stampa Eintracht Francoforte-Napoli, Spalletti: “Kvara e Osimhen? Fantasia e qualità” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Torna in Conferenza stampa Luciano Spalletti alla vigilia della partita di Champions League Eintracht Francoforte -Napoli. Il tecnico azzurro risponde alle domande dei giornalisti prima di sfidare in trasferta i tedeschi allo Deutsche Bank Park di Francoforte domani alle 21:00. Eintracht Francoforte-Napoli, Spalletti in Conferenza stampa: “Quella dell’anti-italiano è un luogo comune” Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti analizza l’importanza della partita alla vigilia del match: “Io conosco abbastanza bene i miei calciatori, anche che uomini sono i miei. Per cui mi aspetto che sappiano interpretare bene la partita. Loro hanno più ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Torna inLucianoalla vigilia della partita di Champions League. Il tecnico azzurro risponde alle domande dei giornalisti prima di sfidare in trasferta i tedeschi allo Deutsche Bank Park didomani alle 21:00.in: “Quella dell’anti-italiano è un luogo comune” Il tecnico delLucianoanalizza l’importanza della partita alla vigilia del match: “Io conosco abbastanza bene i miei calciatori, anche che uomini sono i miei. Per cui mi aspetto che sappiano interpretare bene la partita. Loro hanno più ...

