Condanna Onu per nuovo lancio missilistico Invasione russa dell' Ucraina

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 20 febbraio 2023)attaccorusso in. Altra distruzione. L’Onu ha espresso “forte” per questa nuova iniziativa. I combattimenti si intensificano sempre più, in Donbass. Intervistato dal tg1 il presidente ucraino Zelensky ha sostanzialmente detto che la Russia fallirà il suo tentativo di. L'articoloOnu per proviene da Noi Notizie..