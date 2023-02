Concorso straordinario bis: le GRADUATORIE. Aggiornato con Veneto (Di lunedì 20 febbraio 2023) Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 febbraio 2023)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettaDellaSc : Docenti assunti da concorso straordinario bis ottengono l’abilitazione solo a settembre 2023, con la conferma in ru… - orizzontescuola : Docenti assunti da concorso straordinario bis ottengono l’abilitazione solo a settembre 2023, con la conferma in ru… - MariantoniaLong : @Alessan01388961 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @mariopittoni ODG ESTENSIONE DELLE GM DEL CONCORS… - uil_rua : RT @scuolainforma: Laureati in ingegneria, TAR Lazio annulla l’esclusione da graduatoria concorso straordinario - scuolainforma : Laureati in ingegneria, TAR Lazio annulla l’esclusione da graduatoria concorso straordinario -