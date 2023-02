Concorso straordinario bis | è prevista una graduatoria di soli vincitori senza idonei Nota chiarimenti

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 20 febbraio 2023) In via di svolgimento in alcune regioni, in altre sono in via di pubblicazione le graduatorie, in altre ancora i docenti sono stati assunti a tempo determinato e stanno svolgendo l'anno di prova: si tratta del cosiddettobis. Unadell'USR Sardegna chiarisce in merito alle graduatorie. L'articolo .