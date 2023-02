Concluso primo turno primarie | domenica ballottaggio Bonaccini - Schlein

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Con la chiusura del voto nei circoli del Pd in Lombardia e Lazio, slittata a ieri sera per via delle elezioni regionali del 12 - 13 febbraio, si èilround del congresso del Partito ...

Con la chiusura del voto nei circoli del Pd in Lombardia e Lazio, slittata a ieri sera per via delle elezioni regionali del 12 - 13 febbraio, si èilround del congresso del Partito democratico. Ilturno delle primarie riservate al voto dei tesserati dem nei circoli ha confermato come da pronostici che al ballotaggio di ......alpiano della Scuola Grande della Misericordia per la cena - spettacolo. Il ricco banchetto è stato inaugurato da una crema di batate, capesante, acciuga e cramble di nocciole econ ...

Concluso primo turno primarie, domenica ballottaggio Bonaccini ... Agenzia askanews

Rappresentativa Nazionale LND Under 15: concluso il primo raduno ... Lega Nazionale Dilettanti

Concluso ieri all'ospedale di Foligno il primo convegno regionale ... USL Umbria 2

Torre Annunziata - B&B e Case Vacanze: concluso il primo corso ... TorreSette

unica.it - Notizia unica.it

Roma, 20 feb. (askanews) - Con la chiusura del voto nei circoli del Pd in Lombardia e Lazio, slittata a ieri sera per via delle elezioni ...Per le capolista dei due Gironi successi rispettivamente a Montale e a Montecchio. Le calabresi superano in casa Vicenza e conquistano matematicamente il sesto posto nel Gruppo B ...