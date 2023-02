Svelate le date deidial Teatro Greco: il 28, 29 e 30 luglio il World Wild Tour 2023 farà tappa a Siracusa nell'ambito della rassegna 'Stelle al Teatro'. Da oggi alle 12 al via la prevendita su ...Quest'anno i due(18 - 19 febbraio) hanno avuto un sapore particolare: la band compie 60 ... i Pooh, Renga, Roberto Vecchioni,, Biagio Antonacci e Franco Battiato. Al centro del ...

Svelate le date dei concerti di Zucchero al Teatro Greco di Siracusa ... Siracusa News

Concerti di Zucchero “Sugar” Fornaciari: date tour 2023 in Italia L'Opinionista

Concerti da non perdere in Emilia Romagna nel 2023 il Resto del Carlino

Siracusa, concerti al Teatro Greco: tutti i nomi e le date degli eventi 2023 Quotidiano di Sicilia

Zucchero in tour negli Stati Uniti insieme ad Andrea Bocelli Radio Italia

Molto intensa anche l’attività live prevista a Reggio Emilia. Si inizia il 9 e 10 giugno con la stella ‘locale’ Zucchero con i concerti Diavolo in R.E. Si prosegue con una fitta serie di serate, dagli ...Per ospitare gli spettacoli il capolavoro del V secolo a. C. è nascosto da tavole che lo rendono invisibile ai turisti. Il tesoro greco, tra felci sui gradoni, megashow e coperture in legno, rischia d ...