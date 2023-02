Con Scalapay è possibile destagionalizzare le vendite (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) - I dati raccolti da Mirabilandia parlano chiaro: in bassa stagione si registra un +37% delle vendite e una penetrazione media sugli ordini del 13,9% Milano, 20 febbraio 2023. Scalapay, leader dei pagamenti Buy Now pay Later, è partner di Mirabilandia da due anni. Il match è stato da subito vincente, sia perché la community di Scalapay è incline ad acquistare experience come quelle offerte dai parchi divertimento, sia perché i target sono molto simili. Scalapay rappresenta quindi una forte leva nell'incremento dello scontrino medio nei periodi di alta stagione. Lo dicono i dati: nel mese di luglio il parco divertimenti ha riscontrato un incremento del +26,7% sugli acquisti di hotel + ingresso al parco e del 60% sugli abbonamenti riferiti allo scontrino medio, rispetto ad altri metodi di pagamento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) - I dati raccolti da Mirabilandia parlano chiaro: in bassa stagione si registra un +37% dellee una penetrazione media sugli ordini del 13,9% Milano, 20 febbraio 2023., leader dei pagamenti Buy Now pay Later, è partner di Mirabilandia da due anni. Il match è stato da subito vincente, sia perché la community diè incline ad acquistare experience come quelle offerte dai parchi divertimento, sia perché i target sono molto simili.rappresenta quindi una forte leva nell'incremento dello scontrino medio nei periodi di alta stagione. Lo dicono i dati: nel mese di luglio il parco divertimenti ha riscontrato un incremento del +26,7% sugli acquisti di hotel + ingresso al parco e del 60% sugli abbonamenti riferiti allo scontrino medio, rispetto ad altri metodi di pagamento, ...

