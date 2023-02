Con la gondola in battaglia, rivelato il segreto di Stato di Venezia (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – La gondola non è sempre stata l’imbarcazione leggera e decorata, adatta alle passeggiate romantiche, come quella che siamo abituati ad osservare nei canali Veneziani. Nel XVI secolo da semplice mezzo di trasporto fu adattata ad esigenze di difesa militare. Lo rivela uno studio di carattere storico a cura di Dario Camuffo dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche e pubblicato sulla rivista “Me?diterrane?e – Journal of Mediterranean geography”. L’esigenza di difendersi e mantenere il predominio sui territori dell’Italia del Nord spinse il Governo della Serenissima Repubblica di Venezia a trasformare l’imbarcazione in un mezzo di difesa agile, munito di due rostri per affondare le navi nemiche. Sono poche le fonti documentarie che rivelano questo processo di adattamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lanon è sempre stata l’imbarcazione leggera e decorata, adatta alle passeggiate romantiche, come quella che siamo abituati ad osservare nei canalini. Nel XVI secolo da semplice mezzo di trasporto fu adattata ad esigenze di difesa militare. Lo rivela uno studio di carattere storico a cura di Dario Camuffo dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche e pubblicato sulla rivista “Me?diterrane?e – Journal of Mediterranean geography”. L’esigenza di difendersi e mantenere il predominio sui territori dell’Italia del Nord spinse il Governo della Serenissima Repubblica dia trasformare l’imbarcazione in un mezzo di difesa agile, munito di due rostri per affondare le navi nemiche. Sono poche le fonti documentarie che rivelano questo processo di adattamento ...

