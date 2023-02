Comune di San Marco Lamis | Concorso per 1 Assistente Sociale

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ildi Saninha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo, in categoria D. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. In Puglia si cerca un Direttore dei Servizi Sociali. Il compito é delicato, in quanto chiunque occupi questa mansione dovrà entrare in contatto con la parte più fragile del tessuto cittadino. Il Candidato dovrà quindi approcciarsi al ruolo con pazienza, empatia, buona comunicazione e discrezione. L’é il tramite tra la popolazione e l’Amministrazione Comunale, infatti é suo il compito di interloquire con gli altri Uffici Comunali e il Consiglio al fine di risolvere con celerità le spinose questioni sociali. Viene ...