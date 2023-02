Commisso attacca: «In Italia stadi di 100 anni! A New York li abbattono dopo 40 anni» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Rocco Commisso intervistato da Sky Sport in vista della creazione del Viola Park ha parlato anche degli impianti Italiani, diversi a New York. IMPIANTI VECCHI – Rocco Commisso attacca la gestione degli stadi in Italia, sottolineando la differenza con gli Stati Uniti: «Come ho sempre detto a New York gli stadi ogni 40 anni si rifanno gli stadi, si buttano giù e e si fanno altri. Qui abbiamo stadi di 100 anni, siamo sfortunati!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roccointervistato da Sky Sport in vista della creazione del Viola Park ha parlato anche degli impiantini, diversi a New. IMPIANTI VECCHI – Roccola gestione degliin, sottolineando la differenza con gli Stati Uniti: «Come ho sempre detto a Newgliogni 40si rifanno gli, si buttano giù e e si fanno altri. Qui abbiamodi 100, siamo sfortunati!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Commisso attacca: «In Italia stadi di 100 anni! A New York li abbattono dopo 40 anni» - - sportli26181512 : Commisso attacca le istituzioni: 'Mi avessero lasciato fare lo stadio sarebbe già finito': Il presidente della Fior… - AleToto89 : @acffiorentina Commisso attacca la juve e poi incassa 140 mln da loro stessi.. Vien via vai.. #juventusvsfiorentina - Scimmie76 : Cmq uno che mi attacca ogni volta che parla non lo faccio mettere piede in casa. #Commisso fuori dallo Stadio!… - Antonio48706405 : RT @3asler_: Domani #JuveFiorentina, #Commisso attacca indirettamente la #Juve con 'calcio malato', ma i 130 o 140 mln di acquisti versati… -