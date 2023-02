Comitato di rappresentanza dell’Asl | nessuna sorpresa | i sindaci eletti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNessun colpo di scena, nessun ribaltone. La votazione di questa mattina, svoltasi a Palazzo Paolo V, per eleggere i cinque componenti deldinon ha sortito sorprese. Isanniti, come da previsione, hanno eletto Clemente Mastella (58 voti), Giuseppe Bozzuto di Castelpagano (41 voti), Fabio Massimo Romano di San Salvatore Telesino (41 voti), Pasquale Fucci di Arpaia (33 voti) e Angelo Pepe di Apice (34 voti). Confermate, dunque, le indiscrezioni raccolte in mattinata, con gli ultimi voti confluiti verso Marco Fusco di Ponte (8 voti), Giampietro Roviezzo di Bonea (4 voti), Giuseppe Ruggiero di Foiano Val Fortore, Angelo Marino di San Marco dei Cavoti, Arturo Vernillo di San Nicola Manfredi e Giuseppe Addabbo di Molinara, tutti con una preferenza a ...