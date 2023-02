“Come sto davvero”. Pippo Baudo rompe il silenzio dopo la notizia choc sulla sua salute. Parla anche Katia Ricciarelli (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Pippo Baudo sta male, credo”. Con queste parole, Pippo Balestrieri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, aveva preoccupato i fan del grande conduttore italiano oggi 86enne. Ospite del programma “Italia sì” di Marco Liorni, Balestrieri si era detto preoccupato per la salute del conduttore scatenando un lungo applauso del pubblico. “Mi emoziono perché lui sta male, credo – aveva detto Balestrieri in lacrime durante la puntata della trasmissione Rai Parlando di Pippo Baudo – Ho fatto almeno dieci Festival di Sanremo con lui. Sono successe tante cose, anche imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo ma di cose ne sono successe tante”. Leggi anche: “Pippo Baudo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) “sta male, credo”. Con queste parole,Balestrieri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, aveva preoccupato i fan del grande conduttore italiano oggi 86enne. Ospite del programma “Italia sì” di Marco Liorni, Balestrieri si era detto preoccupato per ladel conduttore scatenando un lungo applauso del pubblico. “Mi emoziono perché lui sta male, credo – aveva detto Balestrieri in lacrime durante la puntata della trasmissione Raindo di– Ho fatto almeno dieci Festival di Sanremo con lui. Sono successe tante cose,imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo ma di cose ne sono successe tante”. Leggi: “, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Mkhitaryan: 'Capisco l'importanza delle partite, sono pronto a giocare tutte le partite e cerco di recuperare semp… - matteograndi : Sto rivedendo in loop il videoclip di Tango di @Tananai5 e piango come uno scemo. Pezzo incredibile, video incredib… - SanremoRai : “E invece sto sdraiato Senza fiato Scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato” L’esibizione integrale è su… - cosedeipazzi : Io che invece ho paura di come lo monteranno sto video #oriele - Klaire42155244 : Cmq posso dire che lo scorso anno x'tornate al tuo paese(etiopia)' avete urlato al razzismo GIUSTAMENTE Quest'anno… -