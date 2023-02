Come è morta Milva: la malattia della cantante (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si parlerà di Milva oggi nella trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1. La cantante è scomparsa ormai due anni fa ma il suo ricordo è ancora più vivido che mai. Dotata di una bellissima voce, unica nel suo genere, ha incantato il pubblico non solo in Italia ma anche nei maggiori palcoscenici del mondo. Soprannominata “la rossa”, per via del colore dei suoi capelli, è morta nell’aprile del 2021. Di quale malattia soffriva Milva Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolacati, era nata a Goro in Provincia di Ferrara, nel 1939. E‘ morta il 23 aprile del 2021. cantante, voce meravigliosa, ma anche attrice, Milva si è esibita in tutto il mondo da Milano, a Parigi, da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si parlerà dioggi nella trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1. Laè scomparsa ormai due anni fa ma il suo ricordo è ancora più vivido che mai. Dotata di una bellissima voce, unica nel suo genere, ha incantato il pubblico non solo in Italia ma anche nei maggiori palcoscenici del mondo. Soprannominata “la rossa”, per via del colore dei suoi capelli, ènell’aprile del 2021. Di qualesoffriva, pseudonimo di Maria Ilva Biolacati, era nata a Goro in Provincia di Ferrara, nel 1939. E‘il 23 aprile del 2021., voce meravigliosa, ma anche attrice,si è esibita in tutto il mondo da Milano, a Parigi, da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Come è morta Milva: la malattia della cantante - bebe_mireina : RT @MirriMirriM: Sarei morta se alla frase “Oriana l’Italia ti ama” avessero aggiunto “come Daniele” #oriele - potente_adoro : RT @MirriMirriM: Sarei morta se alla frase “Oriana l’Italia ti ama” avessero aggiunto “come Daniele” #oriele - xxxafroditexx : RT @MirriMirriM: Sarei morta se alla frase “Oriana l’Italia ti ama” avessero aggiunto “come Daniele” #oriele - Gravityrazio : Morta perché leggo “ve piacerebbe essere al posto di x” poi come minimo sono le stesse persone che non vedevano l’o… -