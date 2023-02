Come distruggere il GF | Le pillole de La Velenosa (Di lunedì 20 febbraio 2023) Io sono 20 anni che seguo con piacere il GF. È il mio reality preferito. Lo amo perché sappiamo cosa succede H24 e anche se in puntata le clip vengono manipolate a piacimento del programma, noi telespettatori sappiamo la realtà dei fatti. Vi giuro che quest’anno, non riesco a guardare il live. Mi viene il mal di stomaco. Penso che si sia superato davvero il limite. Che fosse un cast pessimo si era capito già dall’inizio con il caso Bellavia, ma anche i concorrenti entrati dopo non hanno fatto di meglio. E guardate parlo di tutti in generale, nessuno escluso. Nessuno li dentro è un santo e tutti hanno detto cose che potevano evitare. Tutti hanno detto cose gravi. Negli ultimi giorni poi si è davvero arrivati a livelli insopportabili da vedere. Ma la colpa sapete di chi è? Degli autori che non danno un freno a tutto ciò, di chi alimenta questo odio tra concorrenti. So che la parola odio ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 20 febbraio 2023) Io sono 20 anni che seguo con piacere il GF. È il mio reality preferito. Lo amo perché sappiamo cosa succede H24 e anche se in puntata le clip vengono manipolate a piacimento del programma, noi telespettatori sappiamo la realtà dei fatti. Vi giuro che quest’anno, non riesco a guardare il live. Mi viene il mal di stomaco. Penso che si sia superato davvero il limite. Che fosse un cast pessimo si era capito già dall’inizio con il caso Bellavia, ma anche i concorrenti entrati dopo non hanno fatto di meglio. E guardate parlo di tutti in generale, nessuno escluso. Nessuno li dentro è un santo e tutti hanno detto cose che potevano evitare. Tutti hanno detto cose gravi. Negli ultimi giorni poi si è davvero arrivati a livelli insopportabili da vedere. Ma la colpa sapete di chi è? Degli autori che non danno un freno a tutto ciò, di chi alimenta questo odio tra concorrenti. So che la parola odio ...

