Colombia | per la deforestazione pesa di più l' allevamento che la coca

(Adnkronos) - L'allevamento di bestiame è il principale fattore che causa la deforestazione della foresta amazzonica in Colombia, "scagionando" le piantagioni di coca. E' quanto emerge da uno studio dell'Università Colombiana di Tolima. I governi che si sono succeduti negli ultimi anni nel paese hanno spesso fatto leva su temi ambientali per giustificare l'aumento della guerra alla coltivazione della pianta di coca. Ma lo studio dimostra che nel 2018 la quantità di foresta disboscata per coltivare la coca, l'ingrediente base della cocaina, era solo un sessantesimo di quella utilizzata per il bestiame.

