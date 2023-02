Collaboratori Spezia denunciano, 'da tifosi Juve pipì in testa' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Due dipendenti dello Spezia Calcio presenteranno denuncia contro ignoti per essere stati oggetto di un getto di urina durante la partita di serie A Spezia - Juventus, giocata ieri pomeriggio allo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Due dipendenti delloCalcio presenteranno denuncia contro ignoti per essere stati oggetto di un getto di urina durante la partita di serie Antus, giocata ieri pomeriggio allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Spezia, due collaboratori della squadra ligure denunciano: 'Urina in testa dai tifosi juventini' - andbonatti : Gente di un certo livello #SpeziaJuventus - Marcel_Bel89 : Collaboratori Spezia denunciano, 'da tifosi Juve pipì in testa' - SBKreal : RT @NicoSchira: ???? Leonardo #Semplici domani atteso a La #Spezia per firmare il contratto e diventare il nuovo tecnico dei liguri. Nel suo… - NicoSchira : ???? Leonardo #Semplici domani atteso a La #Spezia per firmare il contratto e diventare il nuovo tecnico dei liguri.… -